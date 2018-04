Molestie sessuali: manifestante in topless contro Bill Cosby

Una manifestante in topless si è lanciata contro Bill Cosby mentre il comico americano entrava nel tribunale di Norristown in Pennsylvania dove per la seconda volta da oggi sarà messo sotto processo per molestie sessuali.

La donna, che aveva scritto sul corpo a lettere rosse «Women's Lives Matter», le vite delle donne contano, ha scavalcato una barricata fuori dalla corte ed è stata intercettata e messa in stato di arresto dalla polizia prima che potesse raggiungere Cosby. Il comico, al braccio del suo pr Andrew Watt, è sembrato scosso dall’incidente.

Cosby, protagonista del popolare serial tv «I Robinson», ha 80 anni. Il primo processo in cui è stato imputato è finito in un impasse quando la giuria non è riuscita a mettersi d’accordo sulla sua colpevolezza.