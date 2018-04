Francesca Cipriani ha perso tre chili, Rosa due, Bianca Atzei non è dimagrita (tantomeno ingrassata) durante la sua permanenza sull'Isola dei Famosi. In vista della finale di lunedì prossimo e della partenza dal Sudamerica per fare rientro in Italia le "naufraghe" hanno sfilato davanti allo specchio e si sono scoperte... quasi irriconoscibili, ai propri occhi.

Dopo 78 giorni sull’#Isola, i naufraghi sono irriconoscibili! O, almeno, ai loro occhi! https://t.co/9rMyVvJEE1 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 10 aprile 2018

