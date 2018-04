Il circolo Brozzi di Traversetolo porta a Reggio le foto dei carretti

Anche quest'anno il circolo fotografico Renato Brozzi parteciperà al circuito Off di Fotografia Europea, negli spazi espositivi del locale Coco Loco in centro a Reggio Emilia. Il "Brozzi" porterà una trentina di scatti della manifestazione Carrettolo di Traversetolo, dove goliardici piloti di carretti si lasciano scendere dall'abitato di Cevola fino a piazza Fanfulla, cercando di portarsi a casa il tempo migliore. La mostra è una raccolta di scatti dei soci del circolo fotografico Brozzi e l'inaugurazione è fissata per sabato 21 aprile alle 16,30.