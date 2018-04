Nuovo incendio nelle ex Stalle di Maria Luigia, fra via dei Mercati e via Baganzola. Sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi e le forze dell'ordine. A scopo precauzionale è stata inviata un'ambulanza per il sospetto di persone all'interno: sono in corso le verifiche.

Foto del lettore Massimo Mari.