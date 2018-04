Incastrato per il furto al bar. Ma nello zaino aveva anche altri bottini: di chi sono?

Ad incastrarlo sono state le immagini di videosorveglianza del bar del Centro sportivo di Sorbolo: quelle che lo immortalano mente preleva dalla cassa 50 euro. Non solo: ad incuriosire i carabinieri sono state anche le mosse precedenti del ragazzo, un 20enne del paese. Nei filmati si vede il giovane che prima di fare il "colpo" al bar nasconde uno zaino nelle vicinanze, con l’idea di andarlo recuperare con più calma. L'hanno preceduto i carabinieri, che lo hanno recuperato e hanno scoperto che conteneva monili in oro e un navigatore, bottini di furto. Ossia gli oggetti che compaiono nelle foto che vi mostriamo: le vittime di furto che li riconoscono come propri possono rivolgersi ai carabinieri di Sorbolo in piazza della Libertà 2.

Il 20enne è stato arrestato per ricettazione.