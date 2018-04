Grande Fratello, soddisfazione a Canale 5: "Esordio da incorniciare"

Avvicendamento in prima serata nel mondo dei reality show. E' finita L'Isola dei famosi ma è iniziata una nuova edizione del Grande Fratello, con un buon risultato in termini di Auditel.

«E' stata una prima puntata con ascolti eccellenti, divertente e trascinante. Barbara D’Urso, bravissima padrona di casa, ci ha regalato un esordio da incorniciare. Complimenti e grazie a Barbara, al capo progetto Andrea Palazzo e a tutti gli autori, alla regia di Alessio Pollacci, e alle squadre artistiche e produttive Mediaset ed Endemol Shine Italy». Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, commenta così l’esordio del Grande Fratello 15, che ieri sera ha interessato 3 milioni 598 mila telespettatori con il 22,6% di share (24,63% di share sul target 15-64 anni).

Nel corso della puntata, il reality condotto da Barbara D’Urso - segnala Mediaset in una nota - ha toccato punte che hanno sfiorato il 32% di share e i 5.800.000 spettatori. Boom anche sul pubblico più giovane con una media del 33% di share tra i 15-34enni e del 30% sul target compreso tra i 15-19 anni.

Sul fronte social ci sono state 436 mila interazioni totali. Su Twitter, l’hashtag ufficiale #GF15, per l’intera durata della trasmissione ha dominato il podio nella top ten mondiale e italiana degli argomenti più discussi della serata.