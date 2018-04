Il pensionato e l'officina in nero: sequestro e multa da 10mila euro Video

A bussare alla porta dell'officina di via Zanardelli sono arrivati i carabinieri di San Pancrazio e i colleghi del Nucleo Ispettorato del lavoro. E dalle verifiche hanno scoperto che l'attività lavorava totalmente in nero: nessuna iscrizione ai registri ufficiali, nessuna documentazione per smaltire i rifiuti speciali. Il titolare, un pensionato parmigiano di 62 anni, è stato multato per 10 mila euro e l'attività sequestrata.