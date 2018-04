I giocatori delle Zebre allenano i piccoli giocatori: foto

I giocatori della franchigia federale hanno tenuto sedute di allenamento per i minirugbysti di Amatori Parma Rugby e Rugby Parma F.C. sotto gli occhi di genitori, tifosi e curiosi. Un evento in prossimità dell'ultima gara stagionale al Lanfranchi di sabato 21 aprile alle 18,45 in occasione di Guinness PRO14 2017/2018, Rd. 17 - Zebre Rugby vs Ospreys. Era presente ad accogliere i bianconeri nel Parco Cittadella il vicesindaco e assessore allo Sport Marco Bosi.