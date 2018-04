Un logo per la Barilla, concorso al Toschi: ecco le studentesse premiate Foto

Sono stati premiati al liceo Toschi gli allievi vincitori del concorso realizzato dall’istituto in collaborazione con la Barilla, per i 140 dalla nascita dell'azienda. Scopo del concorso: ideare il logo, i pin distintivi e un elemento tridimensionale simbolico per premiare i dipedenti con 25 anni di anzianità aziendale.

Hanno partecipato la 4° e la 5° B del Toschi. La vincitrice è Roberta Costantino, cui va un buono da mille euro. Sul secondo gradino del "podio" c'è Laura Bonanno. Greta Testa si classifica al terzo posto. In giuria Luca Barilla, vicepresidente del gruppo alimentare, Umberto Panizzi, Enzo Bianchi, Giancarlo Gonizzi, Roberto Pettenati, Nunzio Garulli, Vasco Montecchi (scultore) e Dario Naddeo per l'assessorato comunale alla Cultura.