Autobus in fiamme: nube di fumo, traffico in tilt in centro a Roma

Un autobus di linea è andato in fiamme questa mattina a Roma, in via del Tritone. Una denso fumo nero si è diffuso nella zona circostante, visibile da lunga distanza. La strada è stata bloccata, così come le vie adiacenti; sul posto polizia e carabinieri.

Il rogo è dovuto a cause accidentali: sembra che si sia trattato di un corto circuito nell’impianto elettrico del mezzo. Testimoni oculari riferiscono che le fiamme sembravano sprigionarsi dalla parte inferiore dell’autobus. L’autista è sceso immediatamente e ha tentato di spegnere le fiamme con l’estintore in dotazione. Completamente annerita, in corrispondenza del rogo, la facciata del palazzo di fronte al quale il mezzo si è fermato.



In seguito all'accaduto il traffico è andato in tilt nel centro di Roma,. Non è possibile circolare fra largo Chigi e via del Traforo e su via del Corso (tra piazza Venezia e largo Chigi). Il traffico è in tilt in piazza Venezia e piazza Barberini. La polizia municipale è presente in forze per agevolare la viabilità.