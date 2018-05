Baseball: sbarca a Parma Luis Lugo

Il pitching staff del Parma Clima si è arricchito con l'arrivo di Luis Lugo, lanciatore di nascita venezuelana e di passaporto italiano.

"Bellissimo stadio – le prime parole di Lugo appena arrivato allo stadio Cavalli -. Non ero mai stato in Italia in precedenza anche se avevo già vestito la maglia della nazionale. Questo stadio è veramente molto accogliente".

Il 24enne mancino di Barquisimeto è reduce dallo Spring Training con i Baltimore Orioles. "Mi sono allenato fino al 28 di marzo, poi mi hanno tagliato. Nel mese successivo mi sono però tenuto in allenamento in Venezuela in attesa di una chiamata. La proposta del Parma Clima mi ha convinto ed eccomi qui: sono in pieno allenamento, se necessario pronto a lanciare già venerdì o sabato".

La carriera statunitense di Luis Eduardo Lugo Lareschi è iniziata il 28 febbraio 2011 con la franchigia dei Cleveland Indians. Nel 2011 ha giocato 12 partite suddivise tra l'Arizona League e la Lega Estiva della Repubblica Dominicana. Ha disputato l'intera stagione 2012 in Arizona e nel 2013 ha vestito la divisa dei Mahoning Valley Scrappers. Nel 2014 ha giocato con i Lake County Captains (singolo A) e nelle due stagioni successive è stato ingaggiato dai Linchburg Hillcats (singolo A avanzato).

Nel dicembre dello scorso anno ha firmato un contratto con l'organizzazione degli Orioles ma è stato rilasciato al termine dello Spring Training.

A livello internazionale Lugo vanta importanti esperienze con la divisa della nazionale italiana.

Con la squadra di Marco Mazzieri ha disputato la prima edizione del Premier 12 e lo scorso anno ha partecipato al World Baseball Classic.