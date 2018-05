Finge di essere investita dal bus: incastrata dal video

(ANSA) - Ha finto di essere stata investita da un autobus di Seta con l’aiuto di un complice, per poi chiedere i danni. Ma a smascherare il tentativo di raggiro della donna sono state le riprese effettuate da un cittadino straniero con il suo telefonino. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18,30, alla fermata degli autobus della vecchia stazione ferroviaria in piazzale Marconi, a Reggio Emilia.



Stando alle prime ricostruzioni i due, un uomo di mezza età e una giovane, sarebbero stati fatti scendere dal mezzo perchè non erano in possesso di regolare biglietto. Così, una volta a terra, avrebbero studiato la messinscena.

Sul posto sono intervenuti polizia e 118. L’autista ha così fornito la sua versione, supportata dal video consegnato immediatamente da parte dal testimone alle forze dell’ordine. La donna risultava illesa. I due si sarebbero resi protagonisti in passato di episodi analoghi.

(nella fotogallery, la sequenza tratta dal video divenuto virale su Facebook)