Teatro, la stagione estiva in città "intonata" da Ezio Bosso Foto

Per il secondo anno, dopo la grande scommessa del 2017 con l'inaugurazione dell'Arena Shakespeare, Fondazione Arturo Toscanini e Fondazione Teatro Due presentano, insieme, le rispettive stagioni estive e trovano un punto comune nella realizzazione di «Molto rumore per nulla», in prima nazionale, il 22 e 23 giugno, in cui si sposano e si amalgamano le competenze delle due «fabbriche culturali».

STELLE VAGANTI

Ezio Bosso, Richard Galliano, l’Orchestra di Sanremo, Alpesh Chauhan e Arisa: cinque i concerti in calendario per la quinta edizione di «Stelle Vaganti» (Auditorium Paganini, 28 giugno- 20 luglio) con un carattere crossover che consente alla Filarmonica Toscanini di affrontare anche un repertorio alternativo a quello classico. Si comincia con la Toscanini diretta da Ezio Bosso, applauditissimo ospite ieri alla presentazione.

Il 3 luglio con la Filarmonica ci sarà il talento di Richard Galliano, massimo interprete della fisarmonica e del bandoneon. Il 6 luglio un ritorno: l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta da Roberto Molinelli, insieme al soprano Gabriella Costa, proporrà i capolavori del musical americano. Il 15 luglio, la Toscanini ritroverà il suo direttore principale Alpesh Chauhan, in un affascinante programma sinfonico che conterrà un omaggio a Verdi (i preludi all’atto I e all’atto III de La traviata) e uno a Rossini (la Sinfonia dall’opera Semiramide). Si cambia registro per il concerto finale affidato, venerdì 20 luglio, alla voce di Arisa, con cui la Toscanini esplorerà il mondo della musica dei nostri giorni. Come negli anni passati, all’esterno dell’Auditorium prima dei concerti verrà allestito un bar all’aperto con musica jazz eseguita da giovani musicisti.

ARENA SHAKESPEARE

Saranno 130 gli artisti che animeranno la seconda stagione estiva (6 giugno-18 luglio) di Fondazione Teatro Due all'Arena Shakespeare. L'inaugurazione è affidata a une delle eccellenze per la musica barocca: l’Orchestra Europa Galante diretta da Fabio Biondi. Dalla collaborazione fra Fondazione Toscanini e Fondazione Teatro Due nasce, come si diceva, «Molto rumore per nulla»: uno tra i testi più divertenti di Shakespeare viene proposto in prima nazionale con le musiche di scena di Erich Wolfgang Korngold, uno dei più eclettici protagonisti del primo Novecento, eseguite dalla Filarmonica Toscanini, per la direzione musicale di Marco Seco e quella teatrale di Walter Le Moli.

Un’esplorazione contemporanea a partire dal teatro delle origini è «Cassandra o del tempo divorato» (27 giugno), riscrittura a cura della grande attrice e interprete di eroine classiche Elisabetta Pozzi. Il 2 luglio saranno ospiti gli Avion Travel di Peppe Servillo, fratello dell'attore Toni, in una tappa del «Privé Tour».

Due gli appuntamenti con la danza. È poderoso e sensuale l’impatto di «Mediterranea», la coreografia più rappresentata nel mondo di Mauro Bigonzetti. Il 12 luglio Lutz Förster, fortemente influenzato da Pina Bausch, con «Dance Stories» riunisce i frammenti della memoria in un viaggio recitato e danzato.

Dal romanzo epistolare dello scrittore e islamologo franco-marocchino Rachid Benzine nasce «Lettere a Nour» (16 giugno), toccante dialogo fra un padre e una figlia in cui Franco Branciaroli duetta con la giovane promessa Marina Occhionero. Paolo Rossi, istrionico mattatore, chiude il ciclo di appuntamenti con «Il re anarchico e i fuorilegge di Versailles - Da Molière a George Best», in cui dirige, accanto alla compagna di sempre Lucia Vasini, una nutrita compagnia di attori e musicisti. Completano il programma tre incontri, di cui due dedicati alla poesia (info: www.teatrodue.org).Foto di Elisa Contini