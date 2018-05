Cetilar Run, nuovo record di partecipanti: ecco chi c'era Foto

Sparo, strettoia sotto l’arco della Cittadella e si prende il ritmo. Così la carica dei runner si riversa nel cuore della città. E’ stato un successo per la quinta edizione della Cetilar run, coronato non solo dalla splendida cornice, ma anche da una partecipazione massiccia. Oltre 1700 iscritti, di cui 400 solo nella giornata di ieri, si sono cimentati tra pendenze, falsipiani e dolci curve urbane. Il serpentone di colori si è snodato dalla Cittadella allo Stradone e ancora in Piazza Garibaldi, piazza Duomo, Pilotta e Parco Ducale. Poi il ritorno in via Farini verso il polmone verde per eccellenza della città. Lo sprint al tramonto tra le bellezze del centro passa agli archivi in una serata fresca e ricca di emozioni. A trionfare è stato Vincenzo Agnello del Casone Noceto che ha bruciato 8 chilometri in 24.39. La vittoria in rosa va invece all’atleta del Cus Veronica Paterlini la prima fra le donne a tagliare il traguardo. Ma la Cetilar non è solo l’approdo per i professionisti della corsa, è una festa per tutti. Ecco chi c'era (Foto di Elisa Morabito)