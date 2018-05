Ha perso il controllo dell'auto, che è finita a ruota all'aria nel fossato a lato della strada. E' successo intorno alle 9 in via Paradigna e subito è scattato l'allarme al 118. Con grande preoccupazione per le condizioni della donna che era al volante. Aiutata dai vigili del fuoco, è fortunatamente uscita dall'auto con solo qualche escoriazione e trasportata al Maggiore per accertamenti.