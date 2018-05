Viaggiava con due machete nascosti sotto il sedile dell'auto: denunciata

L'auto - una Toyota Corolla - è stata fermata per un controllo di rito intorno alle 2.30 della notte scorso nei pressi dell'arco di San Lazzaro. E subito ai carabinieri è stato evidente il nervosismo che si respirava a bordo: cinque persone, una donna al volante e tutti uomini i passeggeri, di origine nigeriana e tra i 32 e 23 anni.

E' così che i militari hanno deciso di perquisirli e di perquisire il veicolo. Addosso a uno dei quattro uomini hanno trovato cinque grammi circa di marijuana, mentre nascosti in una intercapedine sotto il sedile anteriore destro, sono spuntati due macheti fella lunghezza complessiva di 50 e 49 centimetri.

La conducente del veicolo è stata denunciata per possesso ingiustificato di arma da taglio. Nonostante abbia tentato di dare una spiegazione: "Li avevo comprati per tagliare della carne di mucca e poi li ho dimenticati in macchina". Nascosti ben bene...