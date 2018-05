Nadia Toffa: "Ci siamo quasi, ci rivediamo presto. Aspettatemi"

"Manca poco, anche se non sarà stasera, ma giuro che ci rivediamo presto presto presto, aspettatemi". Nadia Toffa lo promette con un post sulla sua pagina Facebook: tornerà a Le Iene. Non ha potuto farlo ieri (domenica 13 maggio) ma presto tornerà in tv. In questi giorni sono circolate sui social voci di un abbandono della Toffa ma lei interviene per dire che sta affrontando i suoi problemi di salute ma gli spettatori la rivedranno:

Eccomi qui! Con tutta la voglia del mondo di tomare a #leiene Ci siamo quasi, la vostra energia e il vostro affetto mi arrivano dritti al cuore e mi danno una carica pazzesca, è per questo che vorrei ringraziarvi tutti uno per uno, voi datemi una mano e passate parola

Manca poco, anche se non sarà stasera, ma giuro che ci rivediamo presto presto presto, aspettatemi

Nadia Toffa è intervenuta via telefono durante l'ultima puntata del programma, spiegando che i medici le prescrivono riposo ma è sua intenzione tornare presto.