La lamentela (con foto) di un lettore: "L'educazione stradale è un optional!!"

Il lettore Pietro invia queste foto e spiega:

"Ennesima segnalazione per i 'signori' che non sanno parcheggiare le proprie auto in via Nestore Pelicelli del quartiere Montanara. Noi residenti non sappiamo più a quale santo rivolgerci per farci sentire. Nelle occasioni delle partite di calcio, collegio dei docenti continua questo problema del grande numero di gente menefreghista del senso civico e dell'educazione stradale, che occupa più parcheggi in quanto lasciano le auto tra una riga e l'altra, sui marciapiedi non permettendo il passaggio dei pedoni e soprattutto posteggiare sfacciatamente nei posti riservati ai disabili. Questa ennesima segnalazione è rivolta alle autorità comunali competenti, polizia municipale nonché al sindaco Pizzarotti, all'istituto comprensivo Salvo D'Acquisto, scuola dell'infanzia Martiri di Cefalonia e il campo sportivo La Ducale".

