SERIE AAAAA!! Straordinaria promozione: il sogno gialloblù è realtà!

Il sogno gialloblù è realtà: il Parma vince 2-0 a Spezia e aggancia il secondo posto in classifica a 72 punti, il Frosinone infatti pareggia con il Foggia. Emozione di Lucarelli in tv: "Non è vero... un'emozione incredibile!".

Empoli e Parma vanno in serie A con promozione diretta.

"Tre anni fa ci davano per morti: si sono sbagliati"

Noi siAmo AncorA quA! #EhGià#comenoinessunomAi#ForzaParma pic.twitter.com/cmxdiYTHEq — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 18 maggio 2018





Fin dall'inizio la partita è ricca di emozioni. Parma in vantaggio dopo 10 minuti con un gol di Ciciretti. La tensione in campo sale e poco dopo lo Spezia contesta animatamente per un presunto fallo di mano in area di un giocatore del Parma. E l'allenatore dello Spezia Fabio Gallo viene espulso per proteste.

Al 28' episodio clamoroso: rigore per lo Spezia, lo batte Gilardino ma il pallone è troppo alto e il Parma resta in vantaggio 1-0. Al 42' Gilardino uscirà per far posto a Granoche.

Nella ripresa lo Spezia continua ad attaccare ma il Parma non abbassa la guardia e al 15' arriva il gol del raddoppio: segna Ciciretti, Parma avanti 2-0.

Ovviamente si guarda anche il risultato di Frosinone-Foggia, determinante per il secondo posto in classifica che vale la promozione diretta in serie A. Nel primo tempo il Foggia è in vantaggio sul Frosinone e i tifosi del Parma sognano. Nel corso della ripresa il Frosinone va in gol due volte e si porta in vantaggio. Ma nel recupero il Foggia pareggia!

Secondo tempo

47' E' finita: Parma al secondo posto in classifica, è in serie A con promozione diretta!



42' Rovesciata di Lopez: Spezia pericoloso ma Frattali riesce a parare



37' Entra Anastasio, esce Di Gaudio



33' Entra Calaiò, esce Ceravolo



30' Spezia in attacco con Granoche

28' Il Frosinone passa in vantaggio: 2-1 sul Foggia



26' Esce Ciciretti, autore del secondo gol, ed entra Insigne



22' Il Frosinone pareggia con il Foggia: 1-1



15' Gol di Ciciretti! Parma in vantaggio 2-0, mentre il Frosinone sta ancora perdendo 0-1 in casa contro il Foggia



14' La palla gira a centrocampo, poi lo Spezia attacca ancora



7' Tensione in campo, i padroni di casa continuano ad attaccare



5' Tiro di Ciciretti, palo di Iacoponi



4' Spezia in attacco



2' Ciciretti prova a tirare ma la palla va fuori



1' Via al secondo tempo. Contatto fra Lucarelli e Marilungo, che finisce a terra ma poco dopo si rialza





Primo tempo

45'Spezia-Parma, il primo tempo finisce 1-0 per i crociati. Foggia in vantaggio a Frosinone a 45' minuti dalla fine

42' Esce Gilardino, entra Granoche



40' Gazzola parte all'attacco ma viene messo giù da Lopez. Cartellino giallo per il giocatore dello Spezia

36' Ancora parapiglia nell'area del Parma: lo Spezia continua ad attaccare



35' Intanto a Frosinone il Foggia è in vantaggio con Mazzeo. Un risultato che fa sorridere il Parma: ovazione dei tifosi crociati allo stadio Picco

28' Gilardino batte il rigore ma tira troppo alto. Parma ancora in vantaggio per 1-0

27' Parapiglia nell'area del Parma, fallo di Scavone. Rigore per lo Spezia

23' Giallo anche per Gilardino



22' Cartellino giallo per Ceravolo: simulazione

20' Espulso per proteste l'allenatore dello Spezia Fabio Gallo



19' Lo Spezia attacca, contrasto in area: lo Spezia protesta per un presunto fallo di mano in area di un giocatore del Parma.

14' Il Parma continua a fare pressing

10' GOL DI CERAVOLO su assist di Ciciretti. In questo momento, in classifica il Parma è avanti sul Frosinone (ancora 0-0 con il Foggia)

9' Azione di Ceravolo e Ciciretti

4' Primo calcio d'angolo per il Parma

1' E' iniziata!

LA VIGILIA DELLA PARTITA: GIOCATORI CON IL LUTTO AL BRACCIO. I crociati giocheranno la partita con lo Spezia con il lutto al braccio. E' morto infatti il padre di Valerio Di Cesare. Il difensore quindi stasera non sarà in campo. Giocherà invece Alessandro Lucarelli.

Il messaggio di cordoglio della società: "Proprietà, dirigenza, settore giovanile, tecnici, calciatori, dipendenti e collaboratori tutti del Parma Calcio 1913 si stringono nel dolore al difensore crociato Valerio Di Cesare per la scomparsa del padre Sergio, porgendo a lui e alla sua famiglia le più sincere condoglianze. I crociati questa sera contro lo Spezia scenderanno in campo con il lutto al braccio".

Anche lo Spezia giocherà con il lutto al braccio, dice la stampa locale. E' morta infatti, all'età di 28 anni, Sara Venturi, moglie dell'addetto stampa della società ligure Gianluca Parenti.

Spezia-Parma è una partita molto importante per i crociati, ma lo è anche Frosinone-Foggia. Il Frosinone è a 71 punti, al secondo posto, mentre il Parma è terzo a 69 punti. In caso di vittoria del Parma e di una sconfitta del Frosinone, i crociati salirebbero direttamente in serie A. Se invece il Frosinone vincesse, riuscirebbe a centrare la promozione diretta e per il Parma si aprirebbe la strada dei play-off.

