Spezia-Parma: i tifosi si radunano al Tardini. Partenza ritardata per i 5 pullman del Coordinamento

Stasera si gioca Spezia-Parma alle 20,30: inizia la trasferta per 2mila tifosi parmigiani.

Alle 16,30 doveva partire la "carovana" del Centro di coordinamento dallo stadio Tardini per raggiungere La Spezia. I 5 pullman però sono costretti a partire in ritardo. Uno di loro infatti è fermo nel traffico a causa di un incidente stradale.

Altri quattro pullman dei Boys sono diretti in Liguria. Dopo il raduno all'arrivo, i tifosi crociati andranno allo stadio a gruppi.





(Nella gallery, alcune foto scattate poco prima della partenza per la Liguria)

Video: i tifosi si radunano in attesa di salire sul pullman...