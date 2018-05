La Spezia, 600 tifosi del Parma bloccati in un parcheggio: 200 arrivano a piedi mezz'ora dopo. Qualche tensione con i tifosi spezzini

A pochi minuti dall’inizio della partita circa 600 tifosi del Parma, arrivati in auto, sono bloccati nel parcheggio vicino all'autostrada in attesa di pullman che deve portarli allo stadio della Spezia. Circa 200 di loro si sono incamminati verso lo stadio, arrivando alle 20,55, quasi mezz'ora dopo l'inizio della partita.

Non sono mancati momenti di tensione. Un pulmino privato che ha sbagliato strada è arrivato in zona stadio e qualcuno ha rotto un vetro al mezzo. Arrivano notizie, inoltre, di un gruppo di tifosi spezzini che avrebbe raggiunto il parcheggio in cui si trovavano i 600 tifosi bloccati in attesa dei pullman. Sono stati accesi fumogeni e ci sarebbe stato qualche momento di tensione.