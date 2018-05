Nozze reali, l'arrivo dei vip e degli invitati "comuni" Foto

Spazio anche ai responsabili, ai volontari e ai beneficiari (bambini compresi) delle attività caritative di diverse organizzazioni sponsorizzate dai giovani principi attraverso la Royal Foundation fra gli invitati al matrimonio di oggi fra Harry e Meghan Markle. Lo evidenziano con insistenza la Bbc e gli altri media britannici, fra interviste e immagini degli oltre 2.000 ospiti scelti a rappresentare la 'gente comunè all’evento (sebbene solo nel giardino del castello e non in chiesa, dove non vi sarebbe stato spazio) alternate a quelle degli invitati vip.

Diversi attivisti esprimono di fronte a microfoni e telecamere la loro gratitudine. In particolare ai principi William e Harry, con Kate Middleton e Meghan Markle, molto presenti negli ultimi tempi nelle iniziative della Royal Foundation e comparsi insieme in varie occasioni di beneficenza: tanto da vedersi riconoscere dal coro mediatico il titolo - un tempo riservato ai Beatles - di «Fab Four».