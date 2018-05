L’Italia è nel Palmares della 71/a edizione del Festival di Cannes, almeno secondo quanto raccolto dall’ANSA a poche ore dalla cerimonia di chiusura. I rumors, senza alcuna conferma ufficiale, riguardano entrambi i film con cui l’Italia è in concorso quest’anno. Starebbero tornando Matteo Garrone con il suo protagonista Marcello Fonte per 'Dogman' e Alice Rohrwacher con la sorella Alba e gli altri membri del cast per 'Lazzaro felice". Il Festival è noto per riservare sorprese: chi viene richiamato non sa per quale premio.