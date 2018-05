Leoni, zebre, rapaci: il fascino della natura africana vista da un giovane di Soragna

Niccolò Maniscalco, giovane di Soragna appassionato di fotografia di viaggio, condivide con i lettori del sito della Gazzetta di Parma una fotogallery di animali in Sudafrica.

Spiega Maniscalco:

"Questo volta ho affrontato un viaggio fotografico diverso da quelli che faccio di solito, dedicandomi completamente agli animali che ho avuto modo di ammirare nella vastissima area del Kruger Park in Sudafrica. Specifico che ho esplorato riserve rigorosamente aperte, dove gli animali sono liberi di spostarsi dove vogliono senza vincolo alcuno. Spero in futuro di poter affrontare nuovamente un viaggio di questo tipo, visto che le situazioni che crea la natura sono pressoché infinite e regalano sempre tantissime emozioni. Come sempre per qualsiasi curiosità o anche per visualizzare le foto in alta risoluzione è possibile contattarmi attraverso la mia pagina Facebook o all'email scalco88@hotmail.it".

Scopri le novità della sezione Fotografia