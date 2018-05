Cani da adottare

AKITA - Adozione urgente

Splendido esemplare maschio di razza Akita americano di 2 anni. Bellissimo e forte, ha urgente bisogno di essere adottato... Non è compatibile con altri animali. Tel. 392/3224390.

REGINA - Vivace e simpatica

Meravigliosa cucciolotta di 9 mesi, di taglia media. Vivace e simpatica, ha tanta voglia di giocare, uscire in passeggiata, correre e socializzare con i suoi simili. Tel. 338/2725635.

STELLA - Dolce e discreta

Giovane cagnolina di taglia media, sterilizzata, dal carattere dolce e discreto. Spera di trovare qualcuno che la accolga nella propria vita con l’amore che merita. Tel. 347/8730433.

PANNA - Amorevole meticcia

Amorevole meticcia di 9 anni, di taglia media, buona e mansueta. I suoi proprietari, purtroppo, a causa di gravi problemi familiari, non possono più occuparsi di lei... Tel. 340/5968476.

Per info e adozioni

Associazione “AmiciCani” - katia.dog.kf@gmail.com – i numeri di telefono da contattare sono indicati in chiusura di ogni singolo annuncio.