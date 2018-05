Di solito è possibile incontrarli in qualche reparto dell'ospedale. Ma oggi i clown dell'associazione Vip onlus erano in piazza Garibaldi. Una volta all'anno c'è infatti la Giornata del Naso rosso, per far conoscere questo genere di volontariato e raccogliere fondi. Ecco una fotogallery di Elisa Contini.