Le foto di una lettrice: "Sporcizia e piccioni ovunque nel cimitero di Valera"

La nostra lettrice Milena invia queste foto e spiega: "Dopo aver letto varie comunicazioni sullo stato di degrado del cimitero di Valera causato dai piccioni mi permetto inviare foto scattate oggi a mezzogiorno. E' veramente triste vedere piccioni appollaiati sulle lapidi, sporcizia ovunque, addirittura nel quadro 2 i piccioni erano dentro a un avello. Quando qualcuno interverrà per il decoro e il rispetto dei nostri defunti? I funerali costano sempre di più, le esumazioni e i rinnovi costano come un funerale e questo è il risultato? Oggi piove e ci sono perdite che bagnano diversi angoli del cimitero... Saremo capitale della cultura ma non abbiamo la "cultura del rispetto" per i defunti...".

