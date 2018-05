Mariana esce dalla casa del Grande Fratello e torna dal fidanzato. In studio con Barbara D'Urso parla dei baci all'interno della casa. Luigi Favoloso? "Ci ha provato con tutte", dice. "Gli rodeva il mio rapporto con Alberto - spiega lei -. E' entrato in competizione con Alberto e ha provato a baciarmi". Un bacio con Alberto c'è stato ma era un'esigenza di scena: Mariana e Alberto infatti stavano interpretando Jane e Tarzan, come previsto dal copione del Grande Fratello.

