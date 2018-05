La magica Notte del Terzo giorno: scatti tra le ali di folla (e di arte)

Un bagno di folla, una Notte del Terzo Giorno diventata magica grazie a giochi di luce, danzatori sospese e note. Da non deludere - e anzi: da incollare - le migliaia di persone arrivate in centro storico per un evento che già si preannunciava suggestivo.

La serata è stata una macchina teatrale fatta di piccoli e grandi eventi, alcuni prime assolute, collegati tra loro dalla suggestione del tema lunare, e che hanno preso vita in spazi diversi con l’apertura straordinaria di musei, palazzi privati e spazi commerciali.

Emozioni con lo spettacolo con Opus 1.2 a cura di C999, video-proiezione che dialoga con le architetture del Battistero in una suggestiva performance ispirata alla tradizione pittorica rinascimentale: un vero e proprio affresco in movimento.

Oltre a migliaia di parmigiani, anche 1000 ospiti dei 3000 in arrivo oggi per partecipare al World Wide Hair Tour organizzato da Davines - sostenitore dell'evento - ha organizzato alle Fiere di Parma.