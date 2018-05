Nadia Toffa, post dopo la bufala sulla sua morte: "Mi hanno allungato la vita..."

La bufala si era diffusa sul web, come già successo per vari altri personaggi famosi: "Nadia Toffa non ce l'ha fatta", "Nadia Toffa è morta". Ma appunto è una notizia falsa e la Toffa smentisce con un messaggio sui social network. La foto è quella di una mano che fa le corna, in segno di scaramanzia. Il testo è ironico:

Ragazzi incredibile!!!!! Questa sì che è una notizia! Facebook funziona anche dall’aldilà

Dato cheNoi qui siamo in tanti e ci vogliamo bene. Vi va di fare scudo con me tutti insieme ?contando fino a 3 e poi toccando ferro con le corna? Poi ditemi se l’avete fatto

Vi abbraccio forte e penso comunque che la vita me l’abbiano allungata.

N