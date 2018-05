Stasera tutti al Tardini per la grande festa: capitan Lucarelli svela il suo futuro

I festeggiamenti per la terza promozione consecutiva del Parma si concluderanno in pompa magna stasera al Tardini. I cancelli dello stadio si apriranno alle 20 e a disposizione ci saranno la curva Nord e la Tribuna Petitot. L'ingresso sarà gratuito per tutti e la kermesse avrà inizio alle 21 condotta da Sando Piovani. Interverrà anche il presidente John Lizhang, che quest'anno è stato tre volte al Tardini per altrettante gare del Parma: quella persa con l'Empoli e quelle invece vinte con Ascoli e Bari. Nel mezzo, la sfortunata trasferta di Cremona. Stasera poi saranno presenti, oltre a tutti i giocatori che hanno centrato quest'anno la serie A, molti di quelli che hanno indossato la crociata nelle ultime due stagioni, da Corapi a Lauria, da Giorgino a Cacioli. Il momento più atteso sarà però quello dell'ascesa sul palco di capitan Lucarelli. Il Parma infatti ieri ha anticipato che la bandiera crociata annuncerà ai tifosi la decisione sul suo futuro. I giocatori andranno poi in vacanza mentre lo staff tecnico già domani salirà a Prato allo Stelvio per visionare le strutture che ospiteranno il ritiro estivo del Parma.

Il tweet di ieri del Parma Calcio 1913