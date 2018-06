"Noi, ogni sera in compagnia di blatte e scarafaggi usciti dai tombini" Foto

La segnalazione è del lettore Luca: "Nella zona tra via Forlì e via Corazza da almeno due settimane, la sera, escono da tutti i tombini blatte e scarafaggi in quantità industriali. Ho già segnalato la scorsa settimana il problema al Comune (tramite apposito sito) e ad Iren (telefonicamente) ma, evidentemente o non è stato fatto ancora nessun intervento oppure quanto fatto non è sufficiente alla risoluzione del problema.

L'unica cosa che possiamo fare noi è circondare le nostre abitazioni di insetticida anche se serve a ben poco perchè ci ritroviamo con i malefici insetti che arrivano fino al 2° piano. Mi auguro che possa essere fatto un intervento efficace e rapido."