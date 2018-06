Sorbolo, il tentato furto "by night" in diretta (E l'appello del sindaco) Foto

L'orario è "quello perfetto": ore 02.08. E anche l'identikit del ladro - racconta il sindaco di Sorbolo, Nicola Cesari - "è perfetto": "Vestito ovviamente di nero e incappucciato, pila, auricolare per parlare con i compagni, sale dalla grondaia (non ingrassatele mai mi raccomando), trapano portatile (vedi freccia azzurra nella prima foto)". "Dalle immagini si nota anche la presenza di un'audi A5 nera dalla quale scendono almeno in tre, uno di loro è il palo (freccia gialla) che si allontana qualche decina di metri dall'abitazione per segnalare con l'auricolare eventuali "anomalie".

Le immagini che mostra sono alcuni dei frammenti delle riprese della videocamera di sorveglianza dell'abitazione. Una abitazione di Sorbolo dove il furto è andato a monte grazie al sistema d'allarme che ha fatto il suo mestiere. Ma il primo cittadino ne approfitta per lanciare nuovamente un appello: "L'abitazione perfetta è quella che dispone di grondaie o tubature esterne che permettono loro di raggiungere balconi all'interno delle quali potersi nascondere mentre si cerca di forzare quella che pare essere l'ormai classica via d'accesso. Non mi stancherò mai di dirlo la prevenzione è fondamentale, il resto lo deve fare la giustizia.

Ma anche queste immagini e questa testimonianza di un cittadino è importante per capire come ogni segnalazione può essere utile a conoscere le abitudini di questi balordi. Segnalare ogni cosa sospetta! Sempre!!!".