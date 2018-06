Conte e i suoi ministri hanno giurato al Quirinale: nasce il governo

Il governo sta giurando al Quirinale. Con il giuramento del premier Giuseppe Conte ha inizio la cerimonia al Colle.

Per la prima volta vicini in pubblico, Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono seduti accanto e in prima fila in attesa del giuramento nel salone delle feste al Quirinale. Il primo, in abito scuro e super sorridente. Il leader della Lega in giacca blu, non ha rinunciato alla cravatta verde, alla spilletta del Carroccio e a diversi braccialetti colorati.

La squadra dei ministri del governo Conte è tutta vestita prevalentemente in scuro. Spiccano la giacca bianca del ministro Barbara Lezzi, la cravatta arancione del professor Paolo Savona (seduto tra Lorenzo Fontana e Enzo Moavero Milanesi) e la borsa lilla e la collana di perle di Elisabetta Trenta.

Poco prima delle 16,30 tutti i 18 ministri hanno giurato al Quirinale: il governo è Conte nella pienezza dei poteri.

TUSK: "LA SUA NOMINA ARRIVA IN UN MOMENTO CRUCIALE PER L'ITALIA E L'EUROPA". Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk si è congratulato con il premier Giuseppe Conte. «La sua nomina arriva in un momento cruciale per l’Italia e l’intera Unione europea. Per superare le nostre sfide comuni, ci serve unità e solidarietà più che mai. Credo fortemente che la nostra comunità fiorirà soltanto quando basata sul rispettoso dialogo e la fedele cooperazione, che farò del mio meglio per assicurare», ha detto Tusk in una nota.