Filippa Lagerback e Daniele Bossari hanno detto "sì". Con il cocker come paggetto

Filippa Lagerback e Daniele Bossari sposi dopo 18 anni. Dopo la proposta di matrimonio in diretta tv (al Grande Fratello vip) i due conduttori si sono uniti il 1 giugno a Villa Ponti, in provincia di Varese. Tra amici, celebrities e parenti, c'era anche ospite d’onore.. Whisky, il biondissimo cocker della coppia Whisky, il biondissimo cocker della coppia! Whisky ha partecipato alla cerimonia e al ricevimento come un vero paggetto d’onore, come testimoniano foto e video sul profilo Instagram della Lagerback. Il cane con il suo piccolo papillon e un guinzaglio con le margherite, ha aperto il corteo di paggetti che ha accompagnato Filippa Lagerback verso l'altare. Elisa Guidarelli fondatrice di Wedding Dog Sitter ha organizzato la partecipazione del cocker che, sereno e felice accanto ai suoi padroni, è stato coccolato da tutti gli invitati, come una vera star. Whisky fa parte della famiglia da 4 anni.

I NEO-SPOSI SARANNO OSPITI DI FABIO FAZIO. Nell’ultimo appuntamento di questa stagione di Che Tempo che fa di Fabio Fazio, in onda domani (domenica 3 giugno) alle 20.35 su Rai1, sarà ospite Carlo Cottarelli. A poche ore dalla formazione del nuovo Governo, in studio anche il direttore del Tg1 Andrea Montanari, il direttore de Il Corriere Della Sera Luciano Fontana, il co-fondatore de Il Fatto Quotidiano Peter Gomez e il giornalista, scrittore e autore Michele Serra per commentare il nuovo scenario politico italiano.

E ancora uno dei volti più amati della tv italiana, Mara Venier. Inoltre Alice Rohrwacher regista e sceneggiatrice di «Lazzaro Felice». Infine, interverrà lo scrittore e autore Roberto Saviano. Lo spazio dedicato alla musica vedrà protagonista Carl Brave con Francesca Michielin. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback.

A seguire Il Tavolo di Che tempo che fa con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti e Vincenzo Salemme. Al tavolo resterà Mara Venier, inoltre saranno presenti alla prima apparizione tv da neosposi Filippa Lagerback e Daniele Bossari. Insieme a loro il più celebre wedding planner d’Italia Enzo Miccio, che ha curato tutti i dettagli del matrimonio e Luciana Littizzetto. Inoltre Pippo Baudo che nel 2019 celebrerà i 60 anni di carriera e Lello Arena e Enzo De Caro, storici membri insieme a Massimo Troisi de La Smorfia. In occasione del 40esimo anniversario della fondazione del gruppo comico saranno tra i protagonisti di una serie di eventi celebrativi organizzati proprio da Lello Arena dal 22 al 24 giugno in Piazza Plebiscito a Napoli. Infine Luigi Albertelli, uno dei più noti parolieri della musica italiana e autore di oltre 1000 canzoni.