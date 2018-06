Rigore Siena-Reggiana: amarezza granata, da Parma sfottò sui social

La partita Siena-Reggiana valeva la qualificazione alle semifinali dei play-off di LegaPro, per cercare di conquistare la promozione in serie B. A fine ripresa l'arbitro assegna 7 minuti di recupero, visti i numerosi stop alla partita avvenuto nel secondo tempo. E a recupero scaduto assegna un rigore al Siena, secondo i granata molto dubbio. Rigore trasformato in gol: Siena-Reggiana 2-1; immediatamente dopo arriva il triplice fischio finale. Saranno i toscani a proseguire il cammino nei play-off. I tifosi reggiani vanno su tutte le furie, i toni si alzano e c'è anche un'invasione di campo.

Sui social si moltiplicano i messaggi fra delusione e rabbia ("Sembra Truman Show", dice qualcuno). Nel contempo il vento dell'arlia spinge gli sfottò dei parmigiani nei confronti dei "cugini".

Video: gli highlights della partita