Circolarmente, 10 candeline formato... famiglie Foto

La location della festa è anche la prima sede che li ha accolti, dando loro fiducia: il Corpus Domini. E' qui che l'associazione Circolarmente - nata da un'idea di Beatrice Mariotti e Albert Horvath - ha spento le sue prime 10 candeline in una serata da tutto esaurito. La festa era iniziata già nel pomeriggio con gli ultimi saggi dei corsi di arti circensi. Poi la cena con le tavolate allestite nel cortile dell'oratorio e in collaborazione col circolo Anspi. La torta, ovviamente, c'era: in versione fritta, accompagnata dai salumi.

E in attesa della proiezione del (quasi) "corto" realizzato dal gruppo adolescenti, con una carrellata di gag in bianco e nero che hanno reso omaggio alla comicità dei film muti degli anni Venti. Ma prima le premiazioni a sorpresa: allieve promosse assistenti, papà intraprendenti, famiglie numerosamente iscritte o interamente volenterose.. Perché il circo è famiglia. Anche nella partecipazione. (C.C.)