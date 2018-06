Alberto Mezzetti, il "Tarzan" di Viterbo, ha vinto il Grande Fratello. Canale 5: "Ascolti strepitosi"

Era il super favorito e non ha deluso. E' stato quello che ha saputo mostrare più fair play in un’edizione dove le cadute di cattivo gusto hanno superato spesso il limite. Alberto Mezzetti, soprannominato per i suoi capelli lunghi e biondi il Tarzan di Viterbo è il vincitore del Grande Fratello 15 targato Barbara D’Urso. Mezzetti 34 anni, celibe, è nato a Viterbo, dove ancora vive. Nella città laziale, infatti, gestisce un centro scommesse.

IL DIRETTORE DI CANALE 5: "ASCOLTI STREPITOSI". «Si è chiusa ieri, con un ascolto strepitoso e una delle medie più alte degli ultimi anni, questa edizione di Grande Fratello. Il papà di tutti i reality ha saputo rinnovarsi dimostrando, ancora una volta, tutta la sua forza. Un’edizione che ha fatto divertire, emozionare ma anche riflettere su tematiche importanti e d’attualità». Lo ha dichiarato Giancarlo Scheri, direttore Canale 5, commentando i dati di ascolto del reality, che ha chiuso con 3 milioni 797 mila telespettatori e il 23.6% di share.

«Grande merito va riconosciuto a Barbara d’Urso, magnifica padrona di casa, eccellente professionista, talento purissimo e instancabile del piccolo schermo - ha aggiunto Scheri -. Grazie e complimenti a Barbara, sempre più brava, agli opinionisti Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, a tutta la squadra autoriale capitanata da Andrea Palazzo, alla regia di Alessio Pollacci, ai team Endemol Shine Italy e Mediaset che hanno lavorato, giorno dopo giorno, al successo di questa 15/a stagione».

Il momento in cui Barbara d’Urso ha proclamato vincitore Alberto Mezzetti, ha toccato picchi di oltre il 43% di share. L'edizione chiude con la media più alta degli ultimi 7 anni: 23.3% di share e 3 milioni 883 mila spettatori. Risultati record anche sul pubblico più giovane: media del 32% di share sui 15-24enni con puntate record che hanno superato il 43% di share sul target compreso tra i 15-19 anni.

Ottimi risultati anche sui social: 159 mila interazioni totali tra Twitter e Facebook. In particolare, nel corso della finale l’hashtag #GF15 è stato al primo posto in tendenza italiana con quasi 24 mila tweet totali, su Facebook commenti, reaction e condivisioni ai post, hanno sfiorato 1.300.000.