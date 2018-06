La lettrice Annalisa invia questa foto relativa alla tangenziale e spiega: "Questo è l’attraversamento ciclopedonale all’uscita 5 provenendo da Piacenza, la rotonda del McDonald di via San Leonardo, per essere chiari. Qui il pericolo non è dietro l’angolo ma dietro le piante. Piante che ad oggi, dopo varie segnalazioni, continuano a crescere e ostruire la visuale a chi esce dalla tangenziale. Siccome l’intelligenza in macchina non è usata da tutti e molti non si preoccupano di chi o cosa c’è per strada, non sarebbe meglio prevenire?".

