Il maltempo di ieri ha colpito anche la Val d'Enza. Il Comune di Neviano, sulla sua pagina Facebook, pubblica alcune foto di smottamenti e allagamenti provocati dal maltempo.

"Oggi - dice il post - una porzione del nostro territorio è stata colpita da un violento nubifragio, specialmente in Val d'Enza. Come sempre in questi casi abbiamo subito iniziato a raccogliere le segnalazioni dei privati per un coordinamento che potrebbe risultare utile".

(Foto dal profilo facebook del Comune di Neviano Arduini)