"Processionaria al Parco Ferrari vicino all'area bimbi" Foto

La segnalazione di una lettrice dal parco Ferrari: "In questi giorni si possono avvistare dei nidi di processionarie in prossimità dell'area giochi attrezzata per bambini. Con questa segnalazione, mi rivolgo soprattutto alle mamme con bambini ed ai proprietari di cani (talvolta più curiosi dei bambini) che frequentano quotidianamente il parco, di prestare attenzione perché sono arrivate da ormai qualche settimana anche in città e, risultano essere pericolose sia per l'uomo che per gli amici a quattro zampe. Mi auguro che questa segnalazione arrivi anche alla società/organismo preposto dal comune al controllo e manutenzione dei parchi pubblici, affinché intervenga tempestivamente per disinfestare le aree interessate".