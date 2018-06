Frana in Val di Susa, notte fuori casa per gli sfollati Foto

Hanno trascorso la notte nel centro allestito dalla Croce Rossa di Susa gli sfollati di Bussoleno, in Valle di Susa, costretti a lasciare le proprie abitazioni dopo che ieri pomeriggio una frana si è abbattuta sul paese coinvolgendo cinque case. Centoventi persone sono state evacuate e tre portate in ospedale per accertamenti.

La situazione ora è stabile e i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri, monitorano la zona. Questa mattina l’assessore regionale alla Protezione Civile, Alberto Valmaggia, sarà in Valle di Susa per un sopralluogo.

L’allerta maltempo per le piogge prosegue; la sala regionale della Protezione Civile monitora la situazione.