Il lettore Marshall invia queste foto e commenta: "Come se nulla fosse i soliti incivili proseguono con l'abbandono dei rifiuti in stradello Morestori, a metà strada tra il Palazzo dei matrimoni e il Barilla Center. Sicuramente un bel fiore all'occhiello per la città!".

Scarica l'app Gazzareporter per inviarci foto e video! (disponibile su App Store e Google Play): clicca qui