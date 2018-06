Il procione che dà la scalata al grattacielo e diventa la star del web Foto e video

Un procione ha dato la scalata all’edificio dell’Ubs tenendo il mondo con il fiato sospeso. Video e foto dell’audace orsetto lavatore in arrampicata libera sul grattacielo della banca svizzera a St. Paul, in Minnesota, hanno attirato l’attenzione dei curiosi facendo diventare l'animaletto una vera e propria star del web.

L’orsetto «con gli occhiali» ha raggiunto il tetto dell’edificio dopo ore di scalata alternata a digressioni e sonnellini, seguito dai suo ammiratori dopo esser stato avvistato per la prima volta «a mezza costa» da un giornalista della Minnesota Public Radio.

Su Twitter gli era stato stato dedicato l’hashtag #MprRaccoon e addirittura un account sul quale si potevano seguire in diretta le peripezie dell’ascensione. In uno dei messaggi postati sul social, il procione «scrive» ironicamente «I made a big mistake», ho fatto un grosso errore.

Sebbene in molti temessero per la sua incolumità, alla fine l'orsetto ha raggiunto il tetto sano e salvo: evidentemente affamato, si è buttato su uno snack di cibo per gatti ed è finito intrappolato in una delle gabbie predisposte per la cattura.