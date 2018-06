Mafia: infiltrazioni dei clan nell'economia, 104 arresti in tutta Italia

I carabinieri del Ros hanno eseguito, a Bari e in altre località in tutta Italia, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 104 presunti affiliati ai clan «Mercante-Diomede» e «Capriati». Il provvedimento scaturisce da un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, che ha ricostruito gli assetti organizzativi, le attività criminali e la capacità di infiltrazione dei clan nel tessuto economico e sociale della città e della provincia di Bari.