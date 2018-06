I sub, l'elicottero in volo, poi il ritrovamento del cellulare: ecco i passi che hanno permesso di rintracciare Cristopher

Dopo due giorni di ricerche, Cristopher Delbono è stato trovato ieri sera nella zona di San Prospero: ecco come.

Poco prima del ritrovamento (con vigili del fuoco, protezione civile, 118 e forze dell'ordine impegnate sul campo) era stata rinvenuta una traccia del 25enne di Rivalta di Lesignano: il cellulare del giovane, rinvenuto ieri nelle immediate vicinanze del luogo in cui Cristopher ha avuto un incidente con la propria auto, nella notte fra venerdì e sabato.

Il telefono è spuntato in mezzo all'erba, vicino alla recinzione che ha scavalcato per uscire dal cortile dell'azienda in cui era finito dopo aver perso il controllo della macchina e dopo aver abbattuto un guardrail. Il fatto era avvenuto all'1.30 di sabato, all'incrocio fra via Emilio Lepido e strada Argini Enza, in località il Moro. Cristopher – come documentato dalle telecamere di sorveglianza di un'azienda – era uscito dal veicolo apparentemente incolume e si era allontanato. Ed era scomparso.



Le ricerche sono iniziate sabato pomeriggio e sono riprese ieri mattina, quando sono entrati in azione anche i sommozzatori dei vigili del fuoco, arrivati da Bologna, che hanno scandagliato l'Enza. Ai sub si è aggiunta la perlustrazione dal cielo effettuata dall'elicottero dei vigili del fuoco (video).

Decine di volontari della protezione civile, coordinati dalla prefettura e con l'ausilio di polizia, carabinieri e polizia municipale di Parma, hanno perlustrato la zona, anche con le unità cinofile.

A un certo punto è stato trovato il cellulare. Poi, nella tarda serata di ieri, l'epilogo positivo: Cristopher è stato trovato ed è stato portato all'ospedale per accertamenti (video).