I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in via Malpeli, in centro a Fidenza, dove si è verificato un principio di incendio in un appartamento. Attorno alle 9 è stato visto uscire fumo dai locali che si trovano sopra alla filiale di Intesa Sanpaolo di via Malpeli. Dipendenti e clienti sono stati fatti uscire. Sul posto i vigili del fuoco.