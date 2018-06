Concorso per operatore socio sanitario: 3.500 persone per un posto

Diventare operatore socio sanitario con concorso all’ospedale di Parma. L’opportunità, aperta con la prima prova in calendario oggi, richiama in città un gran numero di aspiranti infermieri, ed è per questo che è già tutto pronto al Palacassa dell’ente Fiere per ricevere i partecipanti e per consentire che l'esame si svolga nella massima regolarità.

I 3.544 ammessi al concorso erano convocati per le 9,30 al Palacassa, padiglione 4, ingresso sud.



All’ultima prova, quella orale, avranno accesso solo coloro che supereranno la prova pratica di oggi con la votazione minima di 21/30. Giorno, ora e luogo per l’appuntamento dell’orale saranno resi noti sul sito dell’ospedale all’indirizzo www.ao.pr.it, alla voce lavorare/selezione e concorsi a partire da giovedì 19 luglio.