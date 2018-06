L'emozione di camminare insieme: i pellegrini di Fidenza sono arrivati a Venezia

I pellegrini di Fidenza in cammino nel Triveneto sono arrivati all'ultima tappa: Venezia

Lasciamo Jesolo l’antica Equilium avamposto romano verso i territori del nord est dell’impero dove le legioni cambiavano probabilmente i cavalli al seguito. Il cammino costeggia il fiume Sile in bell’ambiente naturale prima in asfalto poi su strada bianca. Al ponte del Cavallino si entra in laguna e si prosegue fino al paese omonimo. Si prosegue su pista ciclopedonale lungo laguna poi in asfalto trafficato fino a Treporti qui si riprende una ciclabile che costeggiando il canale lagunare ci porterà fino all’imbarcadero di Punta Sabbioni. Prendiamo il vaporetto per San Marco e poco a poco la città si avvicina fino all’arrivo nella grande Piazza sotto il Campanile. Grande soddisfazione di tutti! Prendiamo la via per Rialto e poi per basilica di Santa Maria dei Frari dove terminiamo il nostro Cammino iniziato a Trieste. Ciao!