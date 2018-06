Fibra ottica "deviata"... da un'auto parcheggiata

Il lettore Giuseppe invia questa foto e segnala: "Ditta che esegue i lavori per la fibra ottica. Non mettono cartelli per avvertire la gente e bypassano il problema scavando intorno all’auto parcheggiata! La ditta sa che bisogna informare i cittadini prima di iniziare i lavori?".

